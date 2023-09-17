شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تنتظر "كامل العدد وشقو والغربان" فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة دينا الشربينى 3 أعمال فنية دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "شقو" مع النجم عمرو يوسف ومحمد ممدوح "تايسون"، والمقرر طرحه في السينمات في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم كل من وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

كما تصور حاليًا مشاهدها في فيلم "الغربان" مع النجم عمرو سعد، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن.

كما تستعد للتحضيرات المبدئية لمسلسلها الجديد "كامل العدد" الذى قدمته العام الماضى بمشاركة النجم شريف سلامة، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كلا من مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، ىيه سماحة، وعدد كبير من الفنانين، إخراج خالد الحلفاوى.