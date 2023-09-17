شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية عن جعفر العمدة من موريكس دور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة هالة صدقي، جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، الذى عُرض في شهر رمضان الماضى، وذلك خلال حفل موريكس دور.

وشاركت النجمة هالة صدقى في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من: زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.