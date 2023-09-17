شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ونجلاء بدر وإيهاب فهمى وخالد جلال ينعون الفنان أشرف مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين، زميلهم الفنان أشرف مصيلحي الذى رحل منذ قليل، بعد صراع مع المرض، حيث كتب المخرج خالد جلال: "الأخلاق والطيبة والنبل والرجولة الطيب الجميل أشرف مصيلحي خبر حزين في رحاب الله أيها الشريف".



خالد جلال ينعى أشرف مصيلحي

وقال هنيدي عبر صفحته على "فيسبوك": "البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي .. ربنا يصبر أهلك واسرتك ويرحمك يا رب".



هنيدي ينعى أشرف مصيلحي

وقالت نجلاء بدر عبر حسابها على "فيسبوك": "أشرف مصيلحي في ذمة الله، لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".



نجلاء بدر تنعي أشرف مصيلحي

وقال إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عبر حسابها على "فيسبوك": "ألف رحمة ونور على الرجل الجدع الفنان أشرف مصليحى وإنا لله وإنا إليه راجعون".