شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يحتفل بـ40 عاما على جنسيته الأمريكية.. ولدت بأستراليا وصنعت هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أرنولد شوارزنيجر بمرور 40 عامًا على حصوله على الجنسية الأمريكية من خلال حساباته على السوشيال ميديا وأكد اعتزازه بذلك قائلاً: "مولود في أستراليا، وصنع في أمريكا"، في إشارة إلى أن مشواره مع النجومية بدأ في هوليود كما صنع مجده السياسى بالولايات المتحدة أيضًا.



ارنولد

على جانب آخر يبدو أن النجم أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 76 عامًا لم يتأثر بكبره في السن مؤخرًا، حينما ظهر وهو يمارس هوايته المفضلة في التمارين الرياضية الصعبة، وهو يحمل أوزان ثقيلة بصحبة صديقه لاعب كمال الأجسام المحترف السابق روني كولمان وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل وهو يرصدهما في ساحة صالة الألعاب الرياضية.

وذلك يأتى بعدما جددت منصة نيتفلكس مسلسل FUBAR لـ الممثل العالمى وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر للموسم الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

مسلسل FUBAR يدور في إطار أكشن من تأليف نيك سانتورا، ويقوم ببطولته ومونيكا باربارو، وميلان كارتر، وجابرييل لونا، وفورتشن فيمستر، وترافيس فان وينكل، وفابيانا أودينيو، وجاي باروشيل، وباربرا إيف هاريس، وأبارنا بريل ، وآندي باكلي.

ويدور مسلسل FUBAR حول ضابط وكالة المخابرات المركزية لوك برونر (شوارزنيجر) الذى عليه أن ينهى مهمته الأخيرة ويمكنه التقاعد، وعندها فقط يعلم هو وابنته إيما (باربارو) أنهما كانا يكذبان على بعضهما البعض لسنوات، ولا يعرفان أن الآخر يعمل في وكالة المخابرات المركزية.