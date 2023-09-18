العائلة المالكة البريطانية تتجاهل الإحتفال بعيد ميلاد الأمير هاري

ميرنا وليد - بيروت - شهد احتفال الأمير هاري بعيد ميلاده برفقة زوجته فرحة شابتها غصّة وذلك بعد تجاهل العائلة المالكة البريطانية لمعايدته.



وكان هاري وميغان متواجدان في دوسلدورف بألمانيا حيث احتفلا بالمناسبة السعيدة التي حلّت أول من أمس الجمعة على هامش مشاركتهما في ألعاب "إنفيكتوس" بألمانيا، وهي منافسة لجنود الجيش السابقين والحاليين المصابين والجرحى والمرضى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سُمع الأمير هاري بالأمس وهو يعترف بأنه لم يسمع من عائلته عندما سأله أحد المهنئين خلال احتفالات "إنفيكتوس".

عادةً ما تقوم الحسابات التابعة للعائلة المالكة بتغريد رسائل عيد الميلاد في صباح اليوم الكبير لأحد أفردها، ولكن هذا الأمر لم يحدث مع هاري، حيث تزامنت المناسبة مع حالة حداد على فقدان الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت في 8 سبتمبر العام الماضي.

ويرى متابعون أن عدم الاعتراف العلني بعيد ميلاد الأمير هاري هو مجرد مؤشر آخر على توتر العلاقات بينه وبين عائلته.

لكن الأمير ويليام تحدث إلى الحشود المتجمعة في ساندرينغهام، العام الماضي، وقال إنه لم ينس يوم أخيه الخاص. بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن".