أشرف مصيلحي يفارق الحياة بعد معاناة مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل للاجتماعي عن وفاة الممثل المصري أشرف مصيلحي بعد مكوثه لفترة في المستشفى للعلاج من مضاعفات مرض السرطان. وكتبت رضوى مرفقة نعيها ل مصيلحي بصورته:"إنا لله وإنا إليه راجعون…الفنان اشرف مصيلحي فى ذمة الله …الله يرحمه و يصبر أهله".

ولم تشهد حالة مصيلحي تحسناً منذ 3 سنوات، وكانت زوجته صرّحت في وقت سابق بأن زوجها مصاب بنوع نادر وشرس من السرطان، وإنه في مرحلة علاجية تستلزم وجوده في منزله مستخدمًا جهاز تنفس صناعي. وكشفت الصيفي ان حالة زوجها صعبة والطبيب يتابع حالته كل يوم والحالة لا تتحسن و لا يوجد علاج لحالته لا داخل مصر ولا حتى خارجها.

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