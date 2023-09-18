ترك آل الشيخ عن أزمة محمد الحلو: هل السعودية عدو عشان حد يزعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدث المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أزمة محمد الحلو، وغنائه "عمار يا سعودية" خلال موسم الرياض.

وقال ترك آل الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "محمد الحلو لم يرتكب خطأ.. هي أغنية شهيرة لا هي قرآن ولا كتاب مقدس"، متسائلا: هل السعودية عدو عشان حد يزعل؟ أليست السعودية دولة شقيقة؟ هل فيها أي استنقاص؟ وهل المفروض يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟.

ورد آل الشيخ على سؤال الإعلامي عمرو أديب: هل ترغبون في الاستحواذ على القوة الناعمة في المنطقة؟ قائلًا: "لا نحاول الاستحواذ على أي قوة ناعمة في العالم نستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين في المملكة".