فن ومشاهير

ترك آل الشيخ عن أزمة محمد الحلو: هل السعودية عدو عشان حد يزعل؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدث المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن أزمة محمد الحلو، وغنائه "عمار يا سعودية" خلال موسم الرياض.

وقال ترك آل الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "محمد الحلو لم يرتكب خطأ.. هي أغنية شهيرة لا هي قرآن ولا كتاب مقدس"، متسائلا: هل السعودية عدو عشان حد يزعل؟ أليست السعودية دولة شقيقة؟ هل فيها أي استنقاص؟ وهل المفروض يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟.

ورد آل الشيخ على سؤال الإعلامي عمرو أديب: هل ترغبون في الاستحواذ على القوة الناعمة في المنطقة؟ قائلًا: "لا نحاول الاستحواذ على أي قوة ناعمة في العالم نستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين في المملكة".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا