هل الفنانون يذهبون للسعودية بسبب المقابل المادي؟.. ترك آل الشيخ يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أجاب المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب خلال حواره ببرنامج الحكاية، هل الفنانون يذهبون للسعودية بسبب المال؟.

وقال ترك آل الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "هذا شي طبيعي الموضوع ليس ماديا فقط ولكن اهتمام بالفنان منذ صعوده للطائرة في بلده حتى توديعه.. هل الفلوس أصبحت عيبًا؟".

وأضاف المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية: "حكاية المقابل اللي يتكلم فيها عنده واحد من تلت مشاكل حاجة في قواه العقلية.. عدم قدرة على المنافسة أو حسد".

وتسائل رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن عمرو دياب ومنير ألم يواجهوا في حياتهم منتجين قادرين على جمعهم على مسرح واحد.. الموضوع في الأساس محبة.