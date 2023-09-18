تركي آل الشيخ: دعم فيلم "ولاد رزق" بـ 3 مليون دولار وممثل عالمي يشارك كضيف شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال وجوده ضيفًا ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويذاع على قناة "Mbc مصر" عن مشاركة هيئة الترفيه في العملية الإنتاجية للجزء الثالث لفيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز

كما كشف "تركي" أثناء حديثه عن تطوير الهيئة العامة للترفيه وتقديم العديد من النشاطات الفنية والاجتماعية المختلفة عن دعم الجزء الثالث لفيلم "ولاد رزق" بمبلغ 3 مليون دولار لرفع جودة الإنتاج ومشاهد التصوير كما سيتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في بوليفارد الرياض.

وأكد "تركي" أن الجزء الثالث سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة نجم عالمي يتم التفاوض معه حاليًا كضيف شرف الفيلم.

وتحدث "تركي" عن السبب وراء دعم فيلم "ولاد رزق" كونه ردًا على تقدير الفنان أحمد عز خلال الفترة الماضية سواء بـ "موسم الرياض" أو بـ "جولة المملكة".

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.