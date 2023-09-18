مايان السيد أنيقة ومنة فضالي في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

شاركت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وهي تمارس التمارين الصباحية، وعلقت: "كل شجرة وراها حكاية"

أيتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، و علقت: "شوفوا أغنيتي الجديدة على قناة اليوتيوب".

زينة

نشرت الفنانة زينة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها من أحدث ظهور.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد، بإطلالة أنيقة خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها صورة جديدة، خلال تواجدها في شوارع باريس وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه عبر صفحته بموقع "انستجرام" صورة له من أحدث ظهور خلال استمتاعه بالإجازة الصيفية بـ لندن

مريهان مجدي

شاركت الفنانة مريهان مجدي متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" صورة لها من أحدث ظهور لها بداخل سيارتها

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها داخل طائرة، وعلق: "نطير إلى القمر".

بوسي شلبي

شاركت بوسي شلبي متابعيها عبر صفحتها بموقع "انستجرام" صورا لها من أحدث ظهور لها وظهرت بإطلالة جذابة ونالت إعجاب متابعيها

نورهان شعيب

شاركت الفنانة نورهان شعيب متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة" بأحدث ظهور لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.