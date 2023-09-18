شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أسامة أنور عكاشة: أبى عاشق للشخصية السكندرية وعافر كى يخرج "الإسكندرانى" للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نسرين عكاشة؛ ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كواليس تقديم المخرج خالد يوسف فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أبيها الراحل، وقالت إن أبيها كتب الفيلم وانتهى منه لكنه تعطل لأسباب مختلفة.

وأضافت "عكاشة" فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أبيها كان يحلم بخروج فيلم الإسكندرانى للنور، إذ عافر وعانى وكان حزينًا للغاية بعد تعطل خروج لأنه كان قد كتبه بروحه وقلبه".

وتابعت ابنة أسامة أنور عكاشة أن أبيها الراحل عاشق لمدينة الإسكندرية والشخصية السكندرية، وأغلب مسلسلاته كتبها فى مدينة الثغر، ويمكن اعتبار الفيلم اجتماعى مهموم بالشخصية المصرية.

وعن اختلاف وقت وظروف كتابة الفيلم، أوضحت نسرين عكاشة أن كتابات أسامة أنور عكاشة صالحة لكل زمان، فعندما تقرأ أو تشاهد أعماله تشعر أنها تتناول واقعنا الحالي، مضيفة: "عنصر الزمن ليست أزمة فى فيلم الإسكندرانى، بل على العكس كنت متخوفة منها فى فيلم "الباب الأخضر" لكن عند اكتمال الفيلم لم أشعر بتفاوت زمني بين ما هو مكتوب والصورة النهائية للعمل".

ووصفت نسرين عكاشة الفيلم بأنه عابر للزمن ، مع اختلاف تفاصيل معينة لتناسب العصر الحالي لكن أساس وبناء القصة سيظل كما هو – كما وعدها المخرج خالد يوسف.

وحول قلة أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في السينما صرحت نسرين عكاشة بأن أبيها كان دائما يقول إنه من الطبيعى أن يكون كاتبا في قمة نجاحه في منطقة دون غيرها، مضيفة أنه كان شغوفًا أكثر بالدراما ويرى أنه يستطيع أن يقول كل شيء لديه خلال 30 حلقة على عكس فيلم لا يتعدى زمنه 120 دقيقة.