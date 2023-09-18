شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلاً غنائيًا بالإمارات يوم 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائى في الإمارات لطلاب إحدى الجامعات بدبى بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد وذلك يوم الجمعة 29 سبتمبر، وذلك على مسرح أرينا دبي وتقدم ميريام فاصلاً غنائيًا مميزًا من أغانيها التى يعشقها منها الجمهور العربى منها "ماشى براحتك، أنا مش أنانية، وغيرها من الأغانى، كما تحيي فارس حفلاً آخر بلبنان يوم 23 سبتمبر ويقام لصالح مرضى السرطان".



ميريام فارس

طرحت النجمة اللبنانية مؤخرًا ديو غنائى مع الكينج محمد منير بعنوان " الساحل الشمالى " وحققت الاغنية نجاحا كبيرا وتصدرت التريند عدة ايام كما طرحت ايضا اغنية عراقية بعنوان " تزلزلها " استطاعت بها ان تحقق مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية والمنصات الالكترونية