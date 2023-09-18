مريم الخشت تتحدث عن تحضيرات زواجها ..موعد الزفاف 2024 والعريس واحد من المشاهير!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 02:52 صباحاً - كشفت الفنانة الشابة مريم الخشت أنها بدأت تحضيرات حفل زفافها المقرر إقامته العام المقبل.

زواج مريم الخشت

وقالت مريم الخشت خلال لقائها في برنامج et بالعربي إنها من المفترض أن تبدأ الآن في تجهيزات حفل الزفاف لكنها لا تزال مرتبكة، مشيرة إلى أنه من المقرر إقامة الحفل في العام المقبل.

تداول روّاد السوشيال ميديا هذا المقطع وتمنوا لها حياة سعيدة وهادئة، وتوقع البعض أنها ستكون أجمل عروس في 2024.

عريس مريم الخشت

كانت مريم الخشت احتفلت في يونيو الماضي على أباظة رئيس قسم الترفيه في كايرو جاز، وأقامت حفلًا بسيطًا اقتصر حضوره على أصدقائها.

مريم الخشت:

مريم الخشت هي ابنة الشيف عماد الخشت والكاتبة زينب مبارك، قادتها الصدفة وهي طفلة للمشاركة في دوبلاج فيلم “بيتر بان” النسخة العربية فهي من قدمت دور “ويندي” في هذ الفليم، لتستمر بعد ذلك في العمل مع شركة ديزني في دبلاجة الافلام للعربية، وظلت تعمل بمجال التعليق الصوتي والدوبلاج فقامت بتأدية اصوات خدمة العملاء في شركات الاتصالات وبعض المطاعم، كما انها عملت في مجال الانتاج وتصميم الازياء بالاضافة لعملها كمذيعة راديو وكانت تقدم بعض برامج الراديو بمحطة “ميجا اف ام 92.7”.

آخر أعمال مريم الخشت

على جانب آخر، تواصل مريم الخشت تصوير فيلم “حدوتة الأيام الباقية” وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في هذا الفيلم موضحة أن أحداثه تدور في إطار درامي وأنه مختلف عن كل الأعمال التي سبق وقدمتها.

وفيلم “حدوتة الأيام الباقية” بطولة أحمد حاتم وكارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يُذكر أن مريم الخشت شاركت في رمضان 2023 بمسلسل “عملة نادرة” وقدمت دور صعيدية لأول مرة.

وشاركها البطولة عدد من النجوم ابرزهم نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

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