تكريم ميريام فارس في موريكس دور كأول فنانة عربية تصل إلى العالمية

شهد حفل توزيع جوائز وتكريمات الفنانين بمهرجان موريكس دور، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ببيروت، تكريم الفنانة ميريام فارس، كأول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية.

من جانبها طلبت ميريام فارس من إدارة المهرجان، أن يشيروا لكونها أول فنانة من الجيل الجديد تصل للعالمية، خاصة أن المطربة الكبيرة فيروز سبقتها في هذا.

وعلى صعيد مختلف تستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي جديد يجمعها بالفنان أحمد سعد، يوم 29 سبتمبر الجاري بالإمارات.

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