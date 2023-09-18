شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شقيق محمد فؤاد ظهر اليوم من مسجد أنس بن مالك والعزاء بمسجد حسين صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ونعى الفنان محمد فؤاد شقيقه عبد حسابه بموقع فيس بوك.

فيما كشف إبراهيم فؤاد، شقيق محمد فؤاد، عن موعد صلاة الجنازة، وهي بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين بمسجد أنس بن مالك، والعزاء بنفس اليوم في قاعة مناسبات مسجد حسين صدقي بالمعادي.

وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".

وكان فؤاد قد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

كما طرح النجم محمد فؤاد أغنية "علو السما" وهى الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

وتلقى النجم محمد فؤاد إشادات كبيرة بعد آخر ظهور له، إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.