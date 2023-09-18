شكرا لقرائتكم خبر عن صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش 19 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى ويعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية تستضيف كلاً من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



احتفالية سيد درويش

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين الى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.