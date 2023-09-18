الكشف عن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني يٌحزن الجمهور.. هذا هو المرض الخطير الذي يعاني منه!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - كشفت الفنانة شيرين عن تفاصيل المرض الذى يعاني منه الفنان صلاح السعدني، وذلك خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

صلاح السعدني والزهايمر

وتحدثت شيرين خلال حلقتها مع عمرو الليثي عن النجمان عادل إمام وصلاح السعدني حيث سألها عمرو الليثي عن حالة عادل إمام الصحية وحقيقة إصابته بمرض الزهايمر إلا أنها نفت تماما إصابة عادل إمام بهذا المرض قائلة: لا لا أعوذ بالله هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يشفيه ويخليه، فى إشارة منها إلى إصابة صلاح السعدني بهذا المرض.

وتابعت قائلة: تحية كبيرة للأستاذ عادل إمام ولزوجته وتحياتي ل رامي وسارة ومحمد أمام بحبكم كلكم ، لأن بابا هرم كبير وعظيم ودايما فخورين بيه.

أحمد السعدني يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ والده

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد صلاح السعدني، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده عمدة الدراما المصرية النجم الكبير صلاح السعدني.

وأكد أحمد السعدني، في لقاء صحفي على هامش حضوره الموسم السابع من كأس إنرجي للدراما، أن والده الفنان صلاح السعدني يتمتع بصحة جيدة، موضحًا: الحمد لله صحته بخير، وبنفي كل شائعات مرضه ووفاته، وبطمن الجمهور عليه.

آخر أعمال صلاح السعدني

وشهد عام 2013 آخر ظهور للفنان القدير صلاح السعدني، على الشاشة الصغيرة من خلال “مسلسل القاصرات” الذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني لهذا العام.

“مسلسل القاصرات” بطولة: صلاح السعدني، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، وياسر جلال، وخالد محمود، وعايدة رياض، وصفاء جلال، ومحمد عبد الجواد، وسميرة عبد العزيز، وهيثم محمد، وسماح السعيد، وشمس، ومنير مكرم، وسلوى عثمان، وجيهان قمري، ورشوان توفيق، ومنة عرفة، وملك أحمد زاهر، ومي الغيطي، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

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