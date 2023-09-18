جيمس غاندولفيني .. في هذا المكان بدأ التمثيل وهذه الشخصية التي شهرته

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى ميلاد الممثل الاميريكي الراحل، جيمس غاندولفيني الذي ولد في ويستوود، نيو جيرسي، لأبوين سانتا (بينا)، وهي طاهية غذاء في المدرسة الثانوية، وجيمس جوزيف غاندولفيني الأب، وهو عامل بناء وبواب المدرسة الرئيسية.

كان والديه من أصل إيطالي. بدأ غاندولفيني التمثيل في مسرح نيويورك. كان ظهوره الأول في برودواي عام 1992 في إحياء مسرحية "A Streetcar Named Desire" مع جيسيكا لانج وأليك بالدوين. كان دور جيمس المذهل هو تصوير فيرجيل القاتل في فيلم توني سكوت True Romance (1993)، لكن الدور الذي جلب له الشهرة والأوسمة العالمية كان مثل رئيس المافيا المعقد توني سوبرانو في سلسلة HBO الناجحة The Sopranos (1999).

توفي بشكل غير متوقع بسبب نوبة قلبية في عام 2013 أثناء إجازته في إيطاليا.