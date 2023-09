هذا الطفل عربي الاصل .. كبر واصبح أحد ابرز النجوم الشباب في هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - هذا الطفل هو ممثل أميركي من اصول مصرية، حصل على جائزة اختيار النقاد وجائزة Primetime Emmy Award لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عن دوره القيادي في دور إليوت ألدرسون في المسلسل التلفزيوني USA Network Mr.

Robot. حصل أيضًا على ترشيحات لجائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة وجائزة TCA.

هو النجم رامي سعيد مالك الذي ولد في لوس أنجلوس لعائلة قبطية أرثوذكسية مصرية. كان والده الراحل مرشدًا سياحيًا في القاهرة، ثم باع التأمين فيما بعد. والدته محاسبه. نشأ مالك على العقيدة القبطية. لديه أخ توأم متماثل اسمه سامي، أصغر منه بأربع دقائق، ويعمل مدرسًا، وأخته الكبرى ياسمين، وهي طبيبة. التحق مالك بمدرسة نوتردام الثانوية في شيرمان أوكس، كاليفورنيا، حيث تخرج عام 1999 مع الممثلة راشيل بيلسون. التحق بالمدرسة الثانوية مع كيرستن دونست، التي كانت في الصف الأدنى وشاركت معه فصل المسرح الموسيقي. حصل على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة عام 2003 من جامعة إيفانسفيل في إيفانسفيل، إنديانا.

في عام 2004، بدأ مالك مسيرته التمثيلية بدور ضيف في المسلسل التلفزيوني Gilmore Girls. في نفس العام أعرب عن "شخصيات إضافية" للعبة الفيديو هالو 2، والتي لم يكن معتمدًا لها. في عام 2005، حصل على بطاقة نقابة ممثلي الشاشة لعمله في دراما الحرب لستيفن بوشكو هناك، والتي ظهر فيها في حلقتين. في نفس العام، ظهر في حلقة من برنامج Medium وتم تمثيله في الدور البارز المتكرر لكيني، في المسلسل الكوميدي The War at Home على قناة Fox. في عام 2006، قدم مالك أول فيلم روائي طويل له في دور الفرعون أخكمنره في الكوميديا Night at the Museum وأعاد تمثيل دوره في التكملة Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) وNight at the Museum: Secret of the Tomb (2014). ). في ربيع عام 2007، ظهر على المسرح بدور "جيمي" في العرض المسرحي لشركة Vitality Productions لمسرحية The Credeaux Canvas لكيث بونين في مسرح إليفانت في لوس أنجلوس.

منذ عام 2015 لعب الدور الرئيسي في الدراما النفسية لقراصنة الكمبيوتر في USA Network السيد روبوت. أكسبه أدائه ترشيحات لجائزة دوريان، وجائزة القمر الصناعي، وجائزة جولدن جلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، بالإضافة إلى فوزه بجائزة تلفزيون اختيار النقاد لأفضل ممثل في مسلسل درامي وجائزة إيمي برايم تايم لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي. مسلسل درامي.

في سبتمبر/ايلول 2016، تم عرض فيلم Buster's Mal Heart، وهو أول فيلم يلعب فيه مالك دور البطولة، لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وتلقى مراجعات إيجابية. في الفيلم، يلعب مالك دور رجل واحد له حياتين، جونا وباستر. في أغسطس 2016، أُعلن أن مالك سيشارك مع تشارلي هونام في دور لويس ديجا في طبعة جديدة معاصرة لفيلم بابيلون عام 1973. تم عرض فيلم Papillon لأول مرة في سبتمبر 2017 في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2017، فاز مالك بجائزة Young Alumnus Award من جامعته الأم، جامعة إيفانسفيل، وفي عام 2017، تمت دعوته ليصبح عضوًا في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

في عام 2018، لعب مالك دور البطولة في فيلم سيرة ذاتية الملحمة البوهيمية، جسد فيه شخصية المغني الإنجليزي الشهير فريدي ميركوري، وحصل أداؤه على إشادة النقاد، حاز على العديد من الجوائز والتكريمات. يعتبر أيضاً من الداعين للتنوع في هوليوود؛ نظرًا لكون أبويه مهاجرين، ويقوم باختيار الأدوار سعيًا لتحقيق هذه الغاية. يشارك رامي مالك في فيلم لا وقت للموت من السلسلة الشهيرة (جيمس بوند)، والذي عُرض في سبتمبر 2021.

أجرى كاتب السيناريو سام إسماعيل اختبارات أداء لأكثر من 100 ممثل للعب دور الشخصية الرئيسية لإيليوت ألدرسون (مخترق حواسيب غير متزن عقليًا) من أجل عرض كان يحضّر له. وبما أنه فشل في اختيار ممثل للدور، قرر إعادة كتابة الشخصية برمتها مجددًا. لكن، بعد رؤيته لاختبار أداء مالك في نهايات صيف عام 2014، قال إسماعيل، «لقد فتح عينيّ على من هو «إيليوت» حقًا». عُرض مسلسل الدراما النفسية Mr .robot الناتج لأول مرة في 24 يونيو/تموز عام 2015، على شبكة الولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب فيه مالك الدور الرئيسي. ذهب إلى أخصائي نفسي كي يستطيع تمثيل الشخصية، والتي تعاني من اضطرابات اجتماعية وعقلية. حصل الدور على استحسان فوري من النقاد، إذ وصفته صحيفة يو إس إيه توداي بأنه «أداؤه الأفضل».