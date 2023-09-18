فن ومشاهير

تعرف على موعد ومكان جنازة أشرف مصيلحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد 17 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

وتُقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي، ليتم بعدها دفنه في مقابر أسرته.

وكان الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أكد خبر الوفاة في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان صحفي ببالغ الحزن والأسى، الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن أشرف مصيلحي هو زوج المخرجة منال الصيفي، والتي كشفت أن حالته الصحية تدهورت الفترة الأخيرة، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.

وحرص على نعي الفنان الراحل كل من نبيلة عبيد، هند صبري، شريف منير، أحمد شامي، محمد هنيدي، سهر الصايغ، محمد ثروت، أمير كرارة، أحمد سعيد عبدالغني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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