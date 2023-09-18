شكرا لقرائتكم خبر عن "ألفريدو وصوت وصورة والعودة وزينهم" مسلسلات الأوف سيزون على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية انطلاق عدد من المسلسلات الجديدة بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وذلك تمهيدًا لعرضها في موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة التي تستعد لاستقبال 4 مسلسلات جديدة على شاشتها خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.

ويفتتح موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة مسلسل "55 مشكلة حب" بعرض أولى حكاياته التي تحمل اسم "ألفريدو" المقرر عرضها يوم 24 سبتمبر الجارى على قناة ON والعمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "ألفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

ثانى المسلسلات التي انطلق تصويرها خلال الأيام الماضية للعرض في الأوف سيزون على قنوات المتحدة هو "صورت وصورة" بطولة حنان مطاوع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويشارك في بطولة العمل نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل العودة" أيضًا من الأعمال التي حجزت مكانها للعرض في الأوف سيزون على قنوات المتحدة، حيث يتواصل تصوير مشاهده حاليًا، وهو بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

رابع مسلسلات الأوف سيزون هو "زينهم" بطولة أحمد داود والذى انطلق تصويره أمس السبت للعرض قريباً، ويشارك في بطولته كريم قاسم وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل و إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويسجل العمل أولى بطولات أحمد داود في الدراما.