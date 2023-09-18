رحيل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي مساء الأحد، النجم اشرف مصيلحي عن عمر 49 عاماً بعد صراع لأشهر مع المرض وتدهور حالته الصحتة في الفترة الماضية. ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء إلى الآن.

وشكل هذا الخبر الحزين صدمة للنجوم والجمهور، وكان النجم محمد هنيدي اول من نعاهو كتب عبر السوشيال ميديا “البقاء لله في الأخ والصديق اشرف مصيلحي .. ربنا يصبر اهلك واسرتك ويرحمك يارب”.

وكذلك فعل السيناريست تامر حبيب والراقصة دينا، وايهاب فهمي.

وكانت زوجة الراحل، المخرجة منال الصيفي عبرت في وقت سابق عن قلقها من تدهور حالته الصحية، ودعت له بالشفاء العاجل، وذلك بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

واكدت قبل أيام في لقاء لبرنامج ET بالعربي أن حالة أشرف الصحية خطيرة ووضعه ثابت لا يتغير. وكان يواجه صعوبة شديدة فى الحركة والأكل حيث يعاني من المرض منذ 3 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي كان مسلسل “الطاووس”، الذي عرض في 2021، وهو من بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وآخرين.