ميرنا وليد - بيروت - تحظى أغاني الفنانة العراقية رحمة رياض بنسب مشاهدة عالية على يوتيوب، اذ استطاعت ان ترسّخ نجوميتها وتكسب محبة عدد كبير من الجمهور.

رحمة رياض كُرّمت في الموريكس دور، ونالت جائزة نجمة الغناء العربية، موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن التكريم، إطلالتها، دعوة الفنان العراقي كاظم الساهر لها مؤخرا للغناء معه على المسرح، قضية تخفيف عقوبة زوجة والد الطفل العراقي موسى ولاء، وجودها مؤخرا مع الممثلتين ماغي بو غصن وجيسي عبدو، وان كانت رحمة ستغني شارة لمسلسل من بطولة ماغي بو غصن.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- رحمة رياض: "هذه المرأة تستحق الإعدام وأنا من فانز كاظم الساهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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