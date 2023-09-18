وديع الشيخ يفجع بوفاة والده بطريقة مأساوية وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان وديع الشيخ بوفاة والده الفنان الشعبي السوري سعدالله الشيخ الملقب بـ "نادر الشيخ" عن عمر يناهز 68 عاماً، وأشارت المعلومات الأولية بأن سبب الوفاة كانت نتيجة إصابته برصاصة في منطقة البطن، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وتوفي في مستشفى معروفة في بيروت.
وإعتذر الفنان وديع الشيخ من محبيه، إذ ألغى جميع حفلاته حتى إشعار آخر.
ويتقدم موقع "الفن" بأحر التعازي للفنان وديع الشيخ وعائلته.
وكان الفنان الراحل معروفاً بمسيرته الفنية الطويلة والعريقة وشارك في العديد من الأعمال الناجحة.
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