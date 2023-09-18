بالصور - لحظة حميمة تجمع بين بن أفليك وطليقته جينيفر غارنر

ميرنا وليد - بيروت - تم القبض على الممثل الأميركي بن أفليك وزوجته السابقة الممثلة جينيفر غارنر وهما يتشاركان لحظة عاطفية معًا أثناء وجودهما في سيارة في لوس أنجلوس.



وفي الصور، شارك الثنائي عناق بينما انحنت غارنر إلى الأمام من المقعد الخلفي لسيارة أفليك، وكانت الابنة الصغرى للزوجين السابقين، سيرافينا، تجلس في جانب الركاب بجانب والدها.

وفي إحدى اللحظات، شوهد نجم "Justice League"، البالغ من العمر 51 عاماً، وهو يميل نحو كتف زوجته السابقة قبل خروجها من السيارة.

وكان الاثنان يبتسمان معًا بينما كان أفليك الذي يشارك أيضًا ابنته فيوليت وابنه صموئيل مع غارنر يقود نجمة "13 Going On 30" إلى سيارتها.

وأعطت غارنر، التي كانت ترتدي قميصًا أبيض غير رسمي وجينزًا أزرقًا مع سترة صوفية متعددة الألوان على يدها، طليقها ابتسامة أخرى أثناء عودتها إلى سيارتها.