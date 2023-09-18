طاولة" هالة صدقي و"دبكة" ميريام فارس وتصالح رمضان ونوال الزغبي.. أبرز لقطات حفل "الموركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء يوم الأحد الحفل السنوي لتوزيع جوائز الموركس دور لعام 2023 والتي تقام فعالياته في لبنان بحضور عدد ضخم من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي

وكان من أبرز الحضور الفنان السوري، قيس الشيخ نجيب، الفنان اللبناني جهاد الأطرش، الفنان اللبناني مروان خوري، ومن مصر الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، والفنان أحمد سعد، الفنانة اللبنانية هدى حداد، الفنان اللبناني رفعت طربيه،الفنان اللبناني نيكولا معوض، الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الفنانة اللبنانية ورد الخال، الفنان اللبناني جهاد الأطرش، الفنانة اللبنانية ساشا دحدوح، المخرج اللبناني فيليب أسمر، الكاتبة اللبنانية نادين جابر، الفنانة العراقية رحمة رياض.

وإليكم أبرز لقطات حفل توزيع جوائز الموركس دور

ميريام فارس

تسلمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جائزة "أول نجمة عربية تصل إلى العالمية" وسط احتفاء كبير من قبل المتواجدين بالحفل وعلقت على تكريمها قائلة: "حلو الانسان يتكرم هو وعايش وهذا التكريم بالنسبة لي وخاصة إنه من لبنان يختصر كل الجوائز"، وقامت "ميريام" بعرض استعراضي لإحدى أغانيها على أنغام الدبكة اللبناني

محمد رمضان

تسلم الفنان محمد رمضان جائزة "أفضل ممثل عربي" عن دوره بمسلسل "جعفر العمدة" وقام بتوجيه الشكر للقائمين على الحفل، ليقوم بعدها بتقديم فقرة غنائية منها "ملك السهر" و"نمبر 1".

وعقب التكريم فوجئ "رمضان" بالفنانة نوال الزغبي على مسرح الحفل والتي قامت بتهنئته على التكريم ليقوم بعدها بتوجيه الشكر لها لترد عليه قائلة "بحبك أوي" ليحتضنها "رمضان" بعد خلاف دام لأشهر

هالة صدقي

تسلمت الفنانة هالة صدقي جائزة "أفضل ممثلة عربية" عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" وحرصت "هالة" على شكر القائمين على الحفل وقامت إدارة الموركس دور بإهدائها "طاولة" وقامت بالتقاط عدد من الصور التذكارية.

هدى حداد

كرمت الفنانة اللبنانية، هدى حداد شقيقة الفنانة فيروز، عن مجمل أعمالها الفنية وقالت خلال تكريمها: "حابه أشارك هذا التكريم مع أشخاص تربيت بينهم وعلمونا الفن، أنا أعتز بالمدرسة التي تربيت فيها، مدرسة عاصي ومنصور الرحباني، كما قامت بغناء أغنية "من يوم ليوم".

قيس الشيخ نجيب

فاز الفنان السوري، قيس الشيخ نجيب بجائزة "أفضل ممثل عربي بالدراما المشتركة" عن مسلسل "ستيليتو" وعلق على تكريمه قائلًا: "قلوبنا مع المغرب وليبيا، ويحمي لبنان وبلدي سوريا، هذه اللحظة تذكرني بلحظة قبل 16 عام على المسرح في دمشق عندما استلمت أول جائزة".

نوال الزغبي

فازت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بجائزة "أفضل أغنية هادفة" عن أغنيتها "حفلة" ووجهت خلال تسليمها التكريم التحية لكل أمراة وقامت بعدها بغناء أغنيتها "حفلة" وسط تفاعل الحضور

صادق الصباح

تسلم المنتج صادق الصباح جائزة "أفضل مسلسل لبناني" عن مسلسل "النار بالنار" ووجه الشكر لكل صناع العمل

مروان خوري

فاز الفنان اللبناني، مروان خوري بجائزة "الفنان الشامل" وذلك تكريمًا عن مسيرة فنية امتدت لـ 20 عامًا

ناصيف زيتون

فاز الفنان السوري، ناصيف زيتون بجائزة "نجم الغناء العربي" وقام بسرد رحلته حتى وصوله حفل توزيع جوائز الموركس دور قائلًا: "قبل 13 سنة أتيت من سوريا إلى لبنان وشاركت ببرنامج ستار أكاديمي واليوم حصلت على جائزة هنا"

شيفا سام

فازت الفنانة التركية، شيفا سام بجائزة "الممثلة التركية المميزة لهذا العام" عن مسلسل "التفاح الحرام".

أحمد سعد

فاز الفنان أحمد سعد بجائزة "أفضل أغنية عربية".

رحمة رياض

فازت الفنانة العراقية، رحمة رياض بجائزة "نجمة الغناء العربي" ووجهت الشكر والتحية للقائمين على الحفل