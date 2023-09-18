شكرا لقرائتكم خبر عن 34 عامًا على قصة الدكتور شاهين فى فيلم "فضيحة العمر" لـ شريهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 34 عامًا على فيلم " فضيحة العمر"، حيث عرض لأول مرة في 18 سبتمبر 1989، و الفيلم من بطولة كمال الشناوى، شريهان، هشام سليم وأحمد خميس وشفيق جلال، شروق، يوسف عيد ونهى العمروسى، إخراج عادل الأعصر.

ويدور الفيلم حول شاهين الطبيب المشهور، ذات ليلة يتلقى اتصالاً هاتفيًا لإسعاف فتاة مريضة، فيضطر أن يذهب إلى المكان باحثا عنها وسط الحارة الشعبية التى تقطن بها التى تسمى لواحظ، وأثناء توقيع الكشف عليها تقوم بالصراخ، وتدعى أن الطبيب المشهور حاول اغتصابها، وتقوم صاحبة البيت باستدعاء الشرطة، وتتوالى الأحداث.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، أنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على".

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".