ليوناردو دي كابريو وجورج كلوني وتشارليز ثيرون تعرضوا لخدوش وإصابات خطيرة في مواقع التصوير.. مهنة التمثيل محفوفة بالمخاطر

ميرنا وليد - بيروت - التمثيل مهنة يمكن ان تنطوي على اخطار، ليس فقط في مشاهد المجازفة القوية، بل بعض الاحيان في مشاهد عادية.

من الخدوش البسيطة الى الاصابات الاكثر خطورة، غالباً ما تقع الحوادث في اماكن تصوير الافلام. إليكم عدد من المشاهير الذين تعرضوا لاصابات خلال تصوير اعمالهم.

ليوناردو دي كابريو



جرح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو نفسه بالزجاج أثناء تصوير فيلم "Django Unchained" (2012) للمخرج كونتين تارانتينو. أثناء تصوير مشهد يواجه فيه جيمي فوكس، ضرب ليوناردو دي كابريو بيده على الطاولة وكسر كوباً عن طريق الخطأ. واصل اللعب ويديه ملطخة بالدماء، تحت النظرة الخائفة لشريكه في اللعب والمخرج. "لقد ضربت بيدي على الطاولة وفجأة بدأ الدم يتدفق. وقال لقناة “إيه بي سي نيوز”: “رأيت رد الفعل المفاجئ لجيمي وكوينتين يبتعدان عن الكاميرا خائفين”.

مات لوبلان



في الحلقة الثانية من الموسم الثالث من مسلسل فريندز (1994-2004)، بعنوان "الشخص الذي لديه مشكلة في الاستعداد"، يغوص جوي تريبياني، الذي يلعب دوره الممثل مات لوبلان، في أحد كراسي صالون مونيك لمنع تشاندلر بينج (ماثيو بيري) من سرقة مكانه. فشلت الحيلة، بحيث خلع الممثل كتفه. "ذهبت إلى طاولة القهوة وتعثرت. يتذكر مات لوبلان: "لقد ارتفعت ساقاي وخلع كتفي". وأضاف ديفيد كرين، المؤلف المشارك للمسلسل: “كان علينا أن نتوقف عن التصوير! لم نتمكن من تصوير أي مشاهد أخرى. » حتى أن الكتاب اضطروا إلى إعادة كتابة الحلقة التالية لدمج الدعامة التي كان على جوي أن يرتديها.

تشارليز ثيرون



أثناء تصوير فيلم "Atomic Blonde" (2017)، كسرت تشارليز ثيرون اثنين من أسنانها أثناء تسجيل مشهد قتال. هذه هي مخاطر الوظيفة.

سيلفستر ستالون



في بداية فيلم "رامبو" (1982)، يقفز جون رامبو (سيلفستر ستالون)، الذي تطارده الشرطة، من أعلى منحدر ويسقط بين بعض الأشجار. في اللقطة الرابعة لهذا المشهد، كسر سيلفستر ستالون ثلاثة أضلاع عند ارتطامه بأحد الاغضان وأصاب طحاله. وهذا ليس كل شيء، فقد أصيبت يده أيضاً عندما وضعها على كرة عن طريق الخطأ أثناء تصوير مشهد آخر.

جايك غيلينهال

في فيلم "Nightcall" (2014)، يقوم لو بلوم، الذي يلعب دوره الممثل جايك غيلينهال، بضرب المرآة في حالة من الغضب والإحباط. بعد إصابته، تم نقل الممثل إلى المستشفى حيث إضطر للحصول على 40 غرزة. لكن ذلك لم يمنعه من استئناف التصوير بعد ساعتين.

براد بيت

في فيلم "تروي" (2004)، يلعب براد بيت دور أخيل، المعروف بقوته ولكن أيضًا نقطة ضعفه الوحيدة: كعبه. بعد هبوط سيء بعد قفزة، أصيب الممثل نفسه، ليس في كعبه، ولكن في وتر العرقوب. وعلق براد بيت قائلاً: "مفارقة غبية". ولا بد من القول أن إصابته شلت التصوير لعدة أسابيع.

ناتالي بورتمان



في موقع تصوير «البجعة السوداء»، أصيبت الممثلة ناتالي بورتمان بخلع في أحد أضلاعها، الأمر الذي لم يمنعها من مواصلة التصوير... وهي تتألم.

جورج كلوني



أثناء تصوير فيلم "Syriana" (2005)، تعرض النجم العالمي جورج كلوني لإصابة خطيرة في عموده الفقري. وقال لمجلة رولينغ ستون إنه كان لا بد من إدخاله إلى المستشفى "بسبب الصداع النصفي الشديد لدرجة أنه بدا وكأنه سيصاب بسكتة قلبية". "لقد وصلت إلى نقطة قلت فيها لنفسي: لا أستطيع العيش هكذا، لا أستطيع العيش على الإطلاق. فكرت في الذهاب إلى المرآب الخاص بي، وركوب سيارتي، وتشغيل المحرك... ولحسن الحظ، أُجريت له عملية جراحية وضعت حداً لآلامه المزمنة.