داليا مصطفى تنعى أشرف مصيلحي: "يا بختك بلقاء رب العالمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة داليا مصطفى، الفنان الراحل أشرف مصيلحي الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتبت داليا، عبر حسابها على إنستجرام: "قلبي وجعني عليك أوي أوي بس أنا متاكدة إنك مرتاح وأكيد في مكان أحسن كتير أوي".

وأضافت: "كنت محترم وخلوق وهادي مفيش حد عرفك غير لما حبك من ابتسامتك الجميلة.. يا رب يجعل دعاء اللي حبوك من نصيبك ويا بختك باللقاء رب

العالمين.. الله يرحمك ويغفر لك يا غالي يا طيب".

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.