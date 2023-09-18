شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق محمد فؤاد لأداء صلاة الجنازة بمسجد أنس بن مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان شقيق النجم محمد فؤاد إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.

وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع مؤخرًا بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".

وكان فؤاد قد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

كما طرح النجم محمد فؤاد أغنية "علو السما" وهى الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

وتلقى النجم محمد فؤاد إشادات كبيرة بعد آخر ظهور له، إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.