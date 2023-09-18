شكرا لقرائتكم خبر عن دفن شقيق محمد فؤاد بمقابر العائلة بمنطقة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفن شقيق النجم محمد فؤاد في مقابر العائلة بمنطقة حلوان، بجوار مسجد أنس بن مالك الذي تم به تشييع جثمانه، وحرص على الحضور أصدقاء فؤاد منهم مدير أعماله، والفنان أحمد عبد العزيز أمين وأحمد أيوب، وسيطر الحزن على النجم محمد فؤاد وانهار من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان.

وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع مؤخرا بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".

وكان فؤاد قد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

كما طرح النجم محمد فؤاد أغنية "علو السما" وهى الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

وتلقى النجم محمد فؤاد إشادات كبيرة بعد آخر ظهور له، إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.