شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة إسلام إبراهيم بعد العصر من مسجد عمرو بن العاص بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إسلام إبراهيم عن موعد جنازة والدته، التي رحلت منذ قليل، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط".



إسلام إبراهيم

وقد كتب إسلام، قائلاً: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" البقاء لله والدوام لله.

وكان قد تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، إسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم فيلم " ع الزيرو " وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران.

فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستوديوهات فوكس .