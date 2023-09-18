شاهد .. تفاصيل الفضيحة التي هزت اراضي اللبنانيين : بعد ان عاشرته معاشرة الأزواج .. شاهد ما فعلته هيفاء وهبي مع شخصية معروفة للغاية واثارت جدلاً واسعاً!

انت الان تتابع خبر تفاصيل الفضيحة التي هزت اراضي اللبنانيين : بعد ان عاشرته معاشرة الأزواج .. اتفرج ما فعلته هيفاء وهبي مع شخصية معروفة للغاية واثارت جدلاً واسعاً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بتهمة خيانة الأمانة، قضت محكمة مصرية بالسجن 3 سنوات على محمد وزيري، وكيل أعمال الفنانة هيفاء وهبي وهي إحدى القضايا المرفوعة ضده وبقي قضيتان أخريان في المحاكم.