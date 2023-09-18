شاهد .. نسرين طافش اكتسحت لوردينا بفيديو رقص مثير

شاركت المطربة ساندي، جمهورها فيديو للفنانة نسرين طافش ترقص على نغمات أغنية «ازيك النهاردة» والتي طرحتها مؤخرًا على «يوتيوب». حيث طالبت «ساندي» من جمهورها خلال الأيام الماضية بتحدٍ جديد لمتابعينها ليخوضوا. معها تحدي الرقص عبر أحد التطبيقات على أنغام أغنيتها والتي فاذت به «نسرين».

وأثارت ساندي الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن قامت بإزالة كل الصور من على صفحتها بإنستجرام. ما جعل البعض يتكهن باعتزالها الغناء والبعض الآخر تكهن بسرقة الحساب، ولكن يبدو أنه كان جزءا من الدعاية

https://www.instagram.com/p/CNX0-ExHKpZ/