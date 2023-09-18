أحمد عز يشارك كريستيانو رونالدو في الترويج لموسم الرياض

كشف المستشار تركي آل شيخ عن مفاجات موسم الرياض، حيث أكد أن النجم أحمد عز سيشارك اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو في الترويج لموسم الرياض.

وأضاف في لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: «نظام الدعايات عندنا هيكون عندنا 3 دعايات وأغنية عالمية، ودعايا شرق أوسطية هيكون فيها النجم أحمد عز مع كريستيانو رونالدو».

وتابع: «أحمد عز له مواقف ممتازة معانا، سواء في موسم الرياض أو جولات المملكة عمل معانا شغل كتير ومتعب، واحنا بنقدر اللي بيقدرنا وشوفنا أن أحمد يكون واجهة لموسم الرياض في الشرق الأوسط».

كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف عن تجديد عقد الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية مع mbc مصر.

وقال تركي آل الشيخ، إن التجديد سيكون بشروط مختلفة عن السابقة، والعقد الجديد كأغلى مذيع عربي.

كما كشف آل الشيخ عن تطوير برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة عبر قناة MBC مصر، قائلا: «برنامجك هيروح حتة تانية هنبطل أكل كل حلقاتك تأكل».

وتجدث عمرو أديب قائلًا: «فخور إني بجدد عقدي للمرة الثانية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :