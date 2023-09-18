نوال الزغبي تحصُد جائزة أفضل أغنية هادفة في «الموريكس دور»

بيروت- الخليج 365
حصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على جائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها "حفلة"، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد 17 سبتمبر.وطرحت نوال الزغبي كليب أغنية "حفلة" في يونيو من العام الماضي، وقدمت من خلاله مجموعة من الاستعراضات الراقصة، بالإضافة إلى رسائل وجهتها للمرأة.
وكليب "حفلة"، من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج فادي حداد، والأغنية كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري.
وشهدت السجادة الحمراء للحفل توافد مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم محمد رمضان، طارق تميم، ساشا دحدوح، نيكولا معوض، ماجي بوغصن، جمال سنان، جورج شلهوب وزوجته، ستيفاني عطالله، ورد الخال وغيرهم.
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