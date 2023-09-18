أحمد سعد يحصد جائزة «موريكس دور» لأفضل أغنية عربية

حصل النجم أحمد سعد على جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد 17 سبتمبر.وجاء فوز أحمد سعد بالجائزة عن أغنيتين هما "سايرينا يا دنيا" و"إيه اليوم الحلو ده".

وأغنية "سايرينا يا دنيا" من كلمات الشاعرة منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وقدمها أحمد سعد من خلال فيلم "من أجل زيكو"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ورانيا منصور، وكارولين عزمي، مع مجموعة من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

كما قدم أحمد سعد أغنية "اليوم الحلو ده" من خلال فيلم "عمهم"، لمحمد إمام، محمد سلام، أيتن عامر، هدى المفتي، باسم سمرة، محمد ثروت، سيد رجب، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، رياض الخولي، والشحات مبروك، من تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، إخراج حسين المنباوي.

يذكر أن الفنان أحمد سعد والفنانة روبي أشعلا حفلًا غنائيًا، في إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور وتفاعل جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد".

وقام سعد وروبي بغناء أغنية "يا ليالي" لأول مرة سويًا على المسرح وهي الأغنية التي تشاركا بها لأول مرة على طريقة "الديو" وحققت نجاحًا جماهيريًا سواء على قناتهما الرسمية على "يوتيوب" أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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