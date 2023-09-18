نوال الكويتية تُشارك متابعيها احتفالها بعيد ميلاد ابنتها

شاركت الفنانة نوال الكويتية متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، احتفالها بـ "يوم ميلاد" ابنتها حنين.

احتفال نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها

نشرت نوال صورة لها برفقة ابنتها، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "روح وقلب أمها حنينة.. كل عام وأنتِ بخير بنيتي، وعسى الله يطول بعمرك، ولا يحرمني وجودك بحياتي يا حياتي". شارك المتابعون نوال في احتفالها بابنتها وتفاعلوا بكتابة العديد من التعليقات التي تمنوا خلالها حياة سعيدة لنوال ولابنتها.

فقالت إحدى المتابعات: "كل عام وحنينه بخير وربي يحفظها ويحميها من كل شر". وعلّق متابع آخر قائلًا: "الله يحفظها ويخليها لك يالغالية وتفرحين فيها".

أيضًا، تفاعلت مع الصورة الفنانة أحلام، والتي علَّقت قائلة: "جعل تشوفين فيها كل اللي يسرك أختي، وتشوفينها في أعلى المناصب، وتشوفين عيال عيالها وتذوقين برها".

يُذكر أن نوال الكويتية كانت قد تزوجت من الملحن الكويتي مشعل العروج في مارس من عام 2009، وفي سبتمبر من عام 2010، رُزقا ابنتهما "حنين".

يُذكر أيضًا أن نوال الكويتية كانت قد احتفلت بعيد ميلادها في نوفمبر الماضي من على خشبة المسرح، حيث كانت تُحيي حفلًا على مسرح محمد عبده أرينا، وتزامن موعد الحفل مع عيد ميلادها الذي احتفلت به على المسرح مع الجمهور. فخلال الحفل فاجأتها الفنانة أميمة طالب، التي شاركتها حينها في الحفل، بالدخول للمسرح ومعها كعكة عيد الميلاد والتي كانت ضخمة وعلقت نوال الكويتية وقالت: "سوف أقطعها باسم حبي لكم". وبعدها تشاركت نوال مع أميمة في غناء أغنية "ما مات حبي لك".

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