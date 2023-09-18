صلح محمد رمضان ونوال الزغبي في حفل «الموريكس دور»

شهد حفل «الموريكس دور» الذي أقيم مساء الأحد في لبنان مصالحة بين النجم محمد رمضان، والنجمة نوال الزغبي بعد تبادلهما التصريحات التي هاجما بعض فيها خلال الفترة الأخيرة.

وتبادلا الثنائي العناق على المسرح، وقالت نوال الزغبي لرمضان نصًا : «أنت استفزتني يا محمد، مش هقول قال إيه بس أنا بموت فيه».

وتابعت: لما استفزني قولت مين محمد رمضان معرفوش؟».

بينما تحدث محمد رمضان قائلًا: «يمكن لأول مرة أوضح لك، كان السؤال مين الفنانة اللي بتحلم، والكلمة دي كبيرة جدًا».

وأوضح: «احنا حبينا الفن من لبنان وهي بتثري الفن من قديم الأزل واللي ميحترمش الفنان اللبناني هو مبيحترمش نفسه ولا بيحترم الفن اللي بيمتهنه وكل الحب لنوال الزغبي».

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