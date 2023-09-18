أنباء عن إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. والنقيب أشرف زكي يكشف الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض خطر، وأنها تمر بأزمة صحية حادة.

وأوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة الأخبار المتداولة عن مرض عبلة كامل، حيث قال في تصريحات صحفية: “حقيقي الواحد تعب من كتر الإشاعات على الفنانين، كل شوية خبر عن وفاة فنان أو مرضه، عبلةً كامل بخير وحالتها الصحية جيدة ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها”. وأضاف: “ياريت المواقع أو اللي بينشر على السوشيال ميديا أخبار من هذه النوعية يتحرى الدقة وبلاش شائعات ونقابة الممثلين بتعلن أي خبر يخص عضو من أعضائها، وهنخبي ليه”.

وكان جدل كبير قد أثير الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حساب غريب وموثّق كُتب عليه اسم الفنانة عبلة كامل، وأكد الكثيرون من جمهورها أنه مزيف، وأغضب جماهير نادي “اتحاد جدّة” السعودي، حيث وجّه هذا الحساب رسالة للاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، طالبه فيها بعدم مغادرة ليفربول، أو الانضمام الى نادي “اتحاد جدة” السعودي.

وجاء في الحساب المزيّف الذي يحمل اسم عبلة كامل: “أنا بحبك زي ابني، رسالة مني خلّيك في ليفربول وإنت مشرفنا والله… بلاش الاتحاد يا أبو صلاح دي خطوة الاعتزال إحنا مستنيين منك أكتر من كده”.

وأثارت الرسالة جدلاً واسعاً بين الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كما أغضبت جماهير “اتحاد جدّة”، حيث كتب الكثيرون تعليقات غاضبة فيما أكد آخرون أن الحساب مزيف لأن لغة الرسالة لا تمت الى الفنانة الكبيرة بصلة، وقال واحد من جمهور “اتحاد جدّة” غاضباً: “ماذا ننتظر منهم حتى صلاحهم ما نريده”… ليردّ عليه آخر قائلاً: “مع احترامي للدوري السعودي، لكن إذا انتقل محمد صلاح إلى هذا الدوري فإنه بذلك سيقضي على حلمه بالفوز بالكرة الذهبية”، فيما علّق ثالث بالقول: “ما عليك منها يافندم تعال يابو مكة”.