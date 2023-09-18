الموت يفجع محمد فؤاد بشقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجع الموت الفنان محمد فؤاد في شقيقه الأكبر عبد الحميد، حيث أعلن خبر الوفاة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”.

وكتب فؤاد منشوراً قال فيه: “إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد.. نسألكم خالص الدعاء”.

وتقام صلاة الجنازة على شقيق الفنان محمد فؤاد، بعد صلاة الظهر من مسجد أنس بن مالك بالمهندسين، والعزاء في نفس اليوم بمسجد حسين صدقي بالمعادي.

وكان محمد فؤاد قد تصدر الترندات الرقمية عربياً، على (فيسبوك)، وذلك عقب منشور عبر صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مع صورة للفنان وأرفقها بتعليق مقتضب: “شكرًا للفنان محمد فؤاد”، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى، مما أثار الاستغراب والتساؤلات بين بعض الجماهير عن سبب شكر وزارة الصحة المصرية له من دون إعلان أي تفاصيل.