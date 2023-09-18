رانيا يوسف في لوك مختلف.. وتشوّق الجمهور لهذا العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو شوّقت به متابعيها لعمل جديد تبدأ تصويره، حيث ظهرت فيه بلوك مختلف عن إطلالاتها المعتادة.

ووجّهت رانيا إلى جمهورها سؤالاً حول توقعاتهم عن الشخصية التي تقدّمها في العمل، قائلةً: “‏يا ترى ده كواليس فيلم ايه؟”، كما نشرت مجموعة صور وعلّقت عليها متسائلةً: “يا ترى مين دي؟ وبتعمل إيه؟ وناوية على إيه؟”.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل بعد تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي”، والتي قالت فيها إن علاقتها بزوجها السابق المنتج محمد مختار لم تشهد أي تطورات، وأنه لا يزال مقصّراً في كل الحقوق تجاه ابنتيه منها.

وأضافت أن المجتمع عندما يرى شخصية المرأة قوية ومستقلة وتستطيع أن تتحمّل المسؤولية كاملةً، يتمادى بشكل ملحوظ، وعلى رأسهم الطرف الآخر، لذلك تقوم المرأة بواجبات الطرفين، موضحةً: “ونرجع نقول الستات استرجلت… ما عشان الرجالة خابت”.

ويُعدّ مسلسل “عالم تاني” آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، وقد عُرض في بداية العام 2023، وشارك فيه كل من: فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده…، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.