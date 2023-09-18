ميرنا وليد - بيروت - بعد اصابة النجم العالمي جيريمي رينر في بداية هذا العام نتيجة لمحاولته ازالة الثلوج عن سيارته العالقة، بكسور في اكثر من 20 عظمة.
ظهر رينر يوم البارحة وهو يشاهد احدى مباريات بطولة اتحاد كرة القدم الأميركي بما يبدو بأول ظهور للعامة بشكل متعافي تماماً منذ شهر نيسان / ابريل الماضي.
وكان النجم شوهد في شهر نيسان الماضي وهو يمشي مستعيناً بعكاز خشبي على السجادة الحمراء لاحدى العروض الاولى لاحد الافلام. كما كانت ترافقه ابنته آفا ذات العشر سنوات التي تشكل دعماً عاطفياً كبيراً له.
كانت هذه تفاصيل خبر تسعة أشهر بعد حادثه.. جيريمي رينر يشاهد الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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