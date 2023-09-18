ممثل مصري يفجع بوفاة أقرب الناس اليه

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري إسلام إبراهيم وفاة والدته ، وذلك عبر صفحته الشخصية، وقال اسلام : أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي” والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون البقاء لله والدوام لله.
. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.
وكان قد تحدث إسلام عن صدمة رحيل صديقه الممثل مصطفى درويش، والذي توفي في شهر ايار الماضي .وقال:” مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين”.
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