ممثل مصري يفجع بوفاة أقرب الناس اليه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري إسلام إبراهيم وفاة والدته ، وذلك عبر صفحته الشخصية، وقال اسلام : أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي” والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون البقاء لله والدوام لله.

. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.

وكان قد تحدث إسلام عن صدمة رحيل صديقه الممثل مصطفى درويش، والذي توفي في شهر ايار الماضي .وقال:” مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين”.

