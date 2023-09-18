جورج وأمل كلوني يبيعان قصرهما في إيطاليا.. إليكم المبلغ المطلوب

ميرنا وليد - بيروت - يعرض الزوجان النجمان جورج كلوني والمحامية الدولية أمل علم الدين فيلتهما الايطالية التي تقع على ضفاف بحيرة كومو للبيع بمبلغ 100 مليون يورو. في عام 2002، دفع النجم الاميركي 10 ملايين دولار لشراء فيلا أولياندرا المبنية في القرن الثامن عشر، وتضم 25 غرفة، وحمام سباحة، ومرآب ضخم، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس... وحتى "غرفة بيتزا".

حسب احد المواقع الاميركية يلقي الزوجان باللوم على الباباراتزي الذين تسلقوا جدران القصر لالتقاط صور للعائلة وضيوفهم المرموقين، ما تسبب بدفع الزوجين الى عرض الفيلا للبيع.

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