تيريز زرقا ردت على مزحة ورد الخال بطرافة

ميرنا وليد - بيروت - عادة ما تكون المهرجانات مكتظة بالنجوم والفنانين، ما يدفع الاعلاميين والصحافيين إلى اختصار اللقاءات، وسؤالهم بالأكثر عن جديد المشاهير، نظراً الى أنهم لا يستطيعون إطالة المقابلات، وهذا ما فعلته مقدمة البرامج في محطة الـ LBCI تيريز زرقا، التي سألت الممثلة ورد الخال، على السجادة الحمراء لحفل "الموريكس دور"، عن جديدها، فمازحتها ورد قائلة إن لديها نصاً تدرسه لعمل مع الممثل العالمي براد بيت، ولديها أيضاً مسلسل مع الممثلة العالمية نيكول كيدمان، فما كان من تيريز، الا ان تجاريها في المزحة وترد: "الله يوفقك".



جواب تيريز لا يستحق التجريح، والهجوم الكبير الذي تعرضت له، لأن ردها على ورد ليس مهيناً لأحد، بل هو ردة فعل عفوية منها.

لا بد من تقديم تحية لكل الإعلاميين والمراسلين على عملهم المتعب، فمهنة الصحافة لا تعتمد على عملية حسابية، فلكل من العاملين فيها أسلوبه.