بالصورة - ديانا كرزون تحتفل بعيد زواجها الثالث برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون صورة برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري وإبنيهما بمناسبة مرور ثلاث سنوات على زواجهما، واحتفالاً بهذا التاريخ علقت كرزون على الصور كاتبة: "أبو سلمى وراشد كل عام وانت حبيبي وزوجي والله لا يحرمني منك انتو كل شي بحياتي ثلاث سنين مع بعض عايشين فيهم بحب وسلام ما بتمنى غير نكون مع بعض لآخر يوم بعمري وتكونو بخير وصحه وسلامه".

ورد العمري على زوجته بالتعليق التالي: " أم سلمى وراشد زوجتي حبيبتي الأصيلة ضحكة وابتسامة البيت كل سنة وإحنا بألف خير بنعم رب العالمين علينا وربنا يديم علينا المحبة ويحفظ سلمى وراشد ويقدرنا ونشوفهم زي مابدنا أحلى ثلاث سنوات من عمري معك وبوجودك جنبي وبحياتي الله لا يحرمني منك اه نسيت أحكيلك كمان الله يكون معك ويعينك علينا".



