فن ومشاهير

نهال عنبر تحضر جنازة أشرف مصيلحي رغم إصابتها بذراعها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

شاركت الفنانة نهال عنبر، في تشييع جثمان الفنان أشرف مصيلحي، لمثواه الأخير، رغم معاناتها من الإصابة في ذراعها.

وظهرت "نهال" في جنازة أشرف مصيلحي وهي تضع "حاملا" على ذراعها.

ووصل منذ قليل، جثمان أشرف مصيلحي لمسجد المشير طنطاوي لصلاة الجنازة عليه.

رحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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