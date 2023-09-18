30 صورة ترصد جنازة الفنان أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

شارك عدد كبير من نجوم الفن، في تشييع جنازة الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي، لمثواه الأخير.

وكان من بين الفنانين سلوى محمد علي ومنال سلامة، وإلهام شاهين والمخرج خالد جلال والمخرج خالد يوسف وأشرف زكي ولبلبة وماجدة زكي وماجد المصري وحمادة هلال وكمال أبو رية وروجينا.

رحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.