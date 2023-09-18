انهيار وإصابة وحزن.. لقطات مؤثرة من جنازة الفنان أشرف مصيلحي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك عدد كبير من نجوم الفن، في تشييع جنازة الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي، لمثواه الأخير.

وكان من بين الفنانين روجينا وسلوى محمد علي ومنال سلامة، وإلهام شاهين والمخرج خالد جلال والمخرج خالد يوسف وأشرف زكي ولبلبة وماجدة زكي وماجد المصري وحمادة هلال وكمال أبو رية.

ونرصد لكم أبرز اللقطات في جنازة أشرف مصيلحي بالتقرير الآتي:

انهيار زوجة أشرف مصيلحي

انهارت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي من البكاء عقب وصول الجثمان لمسجد المشير طنطاوي للصلاة عليه، ولم تستطع أن تتمالك أعصابها

من البكاء والدموع على رحيل زوجها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، في تشييع جثمان الفنان أشرف مصيلحي، لمثواه الأخير، رغم معاناتها من الإصابة في ذراعها.

وظهرت "نهال" في جنازة أشرف مصيلحي وهي تضع "حاملا" على ذراعها.

لبلبة وأيمن عزب

ظهر برفقة جثمان الفنان أشرف مصيلحي عقب وصوله لمسجد المشير طنطاوي، للصلاة عليه، الفنانة لبلبة والفنان أيمن عزب.

الحزن يسيطر على نجوم الفن

سيطر الحزن على وجوه نجوم الفن الذين شاركوا في تشييع جنازة الفنان أشرف مصيلحي، وسادت حالة من الحزن على رحيله.

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.